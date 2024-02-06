Россия планирует начать производство БПЛА на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Российская компания "Рособоронэкспорт" прорабатывает с партнерами локализацию производства российских беспилотников в ряде стран, есть проекты на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил глава компании Александр Михеев.

"В настоящее время "Рособоронэкспорт" на самом деле ведет консультации по локализации производства российских беспилотных комплексов в ряде стран. У нас есть проекты как на Ближнем Востоке и Северной Африке, так и в других регионах мира", - сказал Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.

"Мы ведем переговоры о локализации производства беспилотников на территории заказчиков, проведении совместных работ по созданию перспективных образцов с учетом серьезных компетенций российской стороны по их разработке и боевому применению", - отметил он.

Глава "Рособоронэкспорта" добавил, что компания предлагает партнерам свои услуги по строительству высокотехнологичных сервисных центров локального и регионального уровня для ремонта и технического обслуживания беспилотных комплексов от различных производителей.