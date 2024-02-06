Левон Кочарян не исключает, что оппозиция возобновит уличные акции

Депутат от оппозиционной фракции НС РА "Айастан" Левон Кочарян не исключает, что оппозиция вновь начнет проводить уличные акции.

Как передает Арменпресс, об этом Кочарян заявил в беседе с журналистами в парламенте.

Левон Кочарян заверил, что и он, и блок "Айастан" не согласны с действиями действующего правительства и премьер-министра. «Я буду бороться против всего. Сейчас у нас есть задача объяснить нашему обществу, как-то убедить, открыть ему глаза, чем мы и занимаемся», - сказал он.

По словам Кочаряна, эта деятельность происходит по-разному: и в парламенте - посредством вопросов и ответов, выдвижения других вопросов разными депутатами, а также вне парламента, посредством различных встреч, региональных визитов. Насколько это эффективно, по мнению Кочаряна, можно оценить по-разному.

На вопрос, можно ли снова начать уличную борьбу, он ответил: «Конечно, это возможно».

По словам Кочаряна, правительство пытается понять настроения, связанные с изменением Конституции. "По крайней мере, для меня лично то, что они хотят сделать, неприемлемо", - сказал он.

После 44-дневной войны 2020 года оппозиция Армении провела несколько уличных акций за свержение правительства, но все они закончились провалом.