По состоянию на 5 февраля 2024 года число лабораторно подтвержденных случаев кори в Армении составляет 56.



Об этом сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА, отметив, что из 56 подтвержденных в 2024 году случаев заражения 42 - дети, 14 - взрослые. Госпитализированы 8 граждан, выписан 41.



По данным источника, по состоянию на 2023 год общее количество лабораторно подтвержденных случаев составляет 545.



«Локальные вспышки все еще есть. Те, кто нуждается в стационарном лечении, получают его. Окружающие должны быть вакцинированы, потому что прививки являются инструментом профилактики и преодоления не только кори, но и других инфекционных заболеваний", - сказала в беседе с корреспондентом «Арменпресс» министр здравоохранения Анаит Аванесян.



В последние годы в Армении наблюдается определенное снижение уровня вакцинации. По словам министра здравоохранения, основная причина снижения показателя - антипрививочная пропаганда. По статистическим данным, корью чаще болеют дети и люди с хроническими заболеваниями.