Европейские индексы - 05-02-24

МОСКВА, 6 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.08% и составил 16904.06 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.03% и составил 7589.96 пункта, британский FTSE снизился на 0.04% и составил 7612.86 пункта, а российский RTSI вырос на 0.57% и составил 1123.72 пункта.