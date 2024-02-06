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Цены на цветные металлы - 05-02-24

Цены на цветные металлы - 05-02-24

ЛОНДОН, 6 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 5 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.18% и составила 2219.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.97% и составила 8432.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.61% и составила 2127.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.80% и составила 16075.00 долларов США, цена на олово снизилась на 2.52% и составила 25150.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.66% и составила 2427.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 29135.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.


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