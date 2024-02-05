Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, помимо членов Совета безопасности, в заседании приняли также участие президент Республики Армения Ваагн Хачатурян, председатель Национального Собрания Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, вице-спикер НС Рубен Рубинян, председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям Саргис Ханданян и руководитель фракции “Гражданский договор” НС Айк Конджорян.

В ходе заседания были обсуждены вопросы текущей повестки дня и стратегические вопросы.