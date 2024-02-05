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Генсек ООН назначил независимую группу по оценке деятельности БАПОР

Генсек ООН назначил независимую группу по оценке деятельности БАПОР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил независимую группу для оценки деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), ее возглавит экс-глава МИД Франции Катрин Колонна. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном офисом главы всемирной организации.

"Генеральный секретарь, проконсультировавшись с генеральным комиссаром БАПОР Филиппом Лаззарини, назначил независимую обзорную группу для того, чтобы оценить, делает ли агентство в рамках своих полномочий все, чтобы обеспечить нейтральность, а также для того, чтобы дать ответ на обвинения в серьезных нарушениях, - говорится в сообщении. - Обзор [деятельности БАПОР] будет возглавлять Катрин Колонна, бывший министр иностранных дел Франции".

Отмечается, что Колонна в частности будет работать вместе с тремя скандинавскими организациями: шведским Институтом Рауля Валленберга, норвежским Институтом науки и духовной свободы Кристиана Микельсена, и датским Институтом прав человека.

Группа начнет свою работу с 14 февраля, и, как ожидается, подготовит промежуточный доклад для генсека ООН к концу марта. Финальная версия доклада, работу над которой планируется завершить к концу апреля, будет опубликована для общественности. Указывается, что работа группы будет проходить параллельно с внутренним расследованием деятельности БАПОР всемирной организацией.

Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября прошлого года. Как сообщали в ООН без возобновления финансирования работа БАПОР функционирование БАПОР может оказаться под угрозой к концу февраля.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было учреждено в 1949 году. В его задачи входит предоставление медицинской, социальной, продовольственной помощи и образования 5,9 млн беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане, Сирии. БАПОР финансируется за счет добровольных взносов государств - членов ООН, а также стран Евросоюза и международных неправительственных организаций.


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