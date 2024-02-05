Генсек ООН назначил независимую группу по оценке деятельности БАПОР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил независимую группу для оценки деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), ее возглавит экс-глава МИД Франции Катрин Колонна. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном офисом главы всемирной организации.

"Генеральный секретарь, проконсультировавшись с генеральным комиссаром БАПОР Филиппом Лаззарини, назначил независимую обзорную группу для того, чтобы оценить, делает ли агентство в рамках своих полномочий все, чтобы обеспечить нейтральность, а также для того, чтобы дать ответ на обвинения в серьезных нарушениях, - говорится в сообщении. - Обзор [деятельности БАПОР] будет возглавлять Катрин Колонна, бывший министр иностранных дел Франции".

Отмечается, что Колонна в частности будет работать вместе с тремя скандинавскими организациями: шведским Институтом Рауля Валленберга, норвежским Институтом науки и духовной свободы Кристиана Микельсена, и датским Институтом прав человека.

Группа начнет свою работу с 14 февраля, и, как ожидается, подготовит промежуточный доклад для генсека ООН к концу марта. Финальная версия доклада, работу над которой планируется завершить к концу апреля, будет опубликована для общественности. Указывается, что работа группы будет проходить параллельно с внутренним расследованием деятельности БАПОР всемирной организацией.

Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября прошлого года. Как сообщали в ООН без возобновления финансирования работа БАПОР функционирование БАПОР может оказаться под угрозой к концу февраля.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было учреждено в 1949 году. В его задачи входит предоставление медицинской, социальной, продовольственной помощи и образования 5,9 млн беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане, Сирии. БАПОР финансируется за счет добровольных взносов государств - членов ООН, а также стран Евросоюза и международных неправительственных организаций.