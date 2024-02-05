Всеармянский союз “Гардман-Ширван-Нахиджеван” выступил с заявлением в связи с отмечаемым в Азербайджане Днем молодежи.

Как сообщает Арменпресс, в заявлении Союза говорится:

“2 февраля в Азербайджане отмечается как День молодежи. В этой связи президент Азербайджана отметил, что «отныне молодые люди будут подрастать, как представители народа-победителя». Однако под такой амбициозной риторикой Ильхам Алиев, возможно, не осмеливается показать ту позорную реальность, в которой, само того не осознавая, живет азербайджанское общество, особенно - молодежь.

Полное представление о менталитете молодежи Азербайджана можно получить, поверхностно изучив школьные учебники, в которых полностью искажена и присвоена не только этнополитическая история Восточного Закавказья, но и постоянно используются характеризующие армян такие фразы как «армянские террористы, армянский фашист, армянский бандит, армянский сепаратист, армянское варварство, враг, отвратительный армянин».

Между тем, поручением Комитета министров Совета Европы 2001 года требует: «Преподавание истории не должно быть инструментом идеологического манипулирования, пропаганды или использоваться для продвижения нетерпимых и крайне националистических, ксенофобских, расистских или антисемитских идей». Искажение истории и безмерная армянофобия в азербайджанских учебниках никак не соответствуют вышеуказанному требованию, и последнее замечание ПАСЕ о том, что Азербайджан не выполнил обязательства, предусмотренные уставом организации, также не случайно.

Нетрудно заметить, что лексика, используемая в азербайджанских учебниках для обозначения Армении и армян, повторяется в дискурсе на государственном уровне. Это еще раз доказывает, что армянофобия – это целостная и многокомпонентная политика, которая начинается с учеников и распространяется на разные слои общества Азербайджана. Результаты такой политики недолго дают себя ждать. Порождение этой политики – Рамиль Сафаров, результат – убийство спящего армянского офицера и прославление этого варварского шага со стороны государства.

Прежде чем стать представителями народа-победителя, молодежь Азербайджана должна столкнуться с позорным процессом достижения этой победы: с военными преступлениями, в которых принимали участие представители их собственного поколения, с совершенными зверствами против безоружного гражданского населения. в исторических Гардмане, Ширване и Нахиджеване, голод и детоубийство, которое было осуществлено в Нагорном Карабахе всего несколько месяцев назад.

Осознав это, только азербайджанская молодежь может спросить себя: свободна ли она выражать свою волю, действительно ли не правы те, кто обо всем этом говорит, кто уже давно пополнил ряды бесчисленных политзаключенных или ссыльных, является ли человеконенавистничество лучшим способом их жизни? Сейчас идеологическое воспитание азербайджанской молодежи можно охарактеризовать одним словом как «рамиль-сафаризм», что никак не вписывается в современные цивилизационные представления”.