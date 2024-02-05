Президент РФ провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте Кремля.

“С учётом итогов визита Президента Российской Федерации в Объединённые Арабские Эмираты 6 декабря 2023 года рассмотрены вопросы дальнейшего развития дружественных российско-эмиратских отношений.

На фоне продолжающегося военного противостояния в зоне палестино-израильского конфликта рассмотрены шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа. Подтверждена принципиальная позиция России и ОАЭ в пользу скорейшего прекращения огня, возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе.

При обмене мнениями по ситуации вокруг Украины Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за посредническое содействие в обмене удерживаемыми лицами. Обсуждены подробности осуществлённой киевским режимом террористической атаки 24 января на российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Подчёркнута заинтересованность России в проведении международного расследования этого преступления.

Условлено о продолжении российско-эмиратских контактов на различных уровнях”, - говорится на сайте Кремля.