В Британии заявили о невозможности полностью предотвратить нападения хуситов

Удары, которые США и Великобритания наносили по объектам мятежников-хуситов на территории Йемена, пока не смогли полностью предотвратить новые нападения на суда в Красном море. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сказал глава минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

"Эти удары привели к существенному снижению [военного] потенциала хуситов. Однако со стремлением хуситов по-прежнему препятствовать судоходству в Красном море пока полностью не покончено", - сказал Шэппс, выступая в парламенте страны.

По словам Шэппса, к настоящему моменту хуситы совершили уже "около 40 нападений" на торговые суда. Министр напомнил о словах главы британского правительства Риши Сунака, ранее заявившего, что Лондон готов "без колебаний" продолжать удары по Йемену, если нападения не прекратятся. При этом, как подчеркнул глава Минобороны, королевство также продолжит прикладывать дипломатические усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

В ходе своего выступления Шэппс также заявил об отсутствии жертв среди гражданского населения в результате последней серии ударов, нанесенных британскими и американскими силами по объектам хуситов в ночь на воскресенье.