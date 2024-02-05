Турция планирует побить рекорд по числу туристов из России

Турецкая туристическая индустрия ожидает, что в 2024 году удастся установить новый рекорд по числу прибывших в страну российских туристов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык.

Турцию по итогам 2023 года посетили 56,7 миллиона туристов, граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников, сообщил ранее министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

"Мы ожидаем, что рекорд по числу прибывших из России туристов будет в этом году побит", - отметил Айык.

Рекорд по числу посетивших Турцию российских туристов был установлен в 2019 году - тогда на курорты страны прибыли более семи миллионов 17 тысяч россиян из 51,7 миллиона туристов.

Айык подчеркнул намерение Анкары побить "допандемийный" рекорд.

По его словам, турецкий рынок привлекателен для туристов из РФ благодаря высокому качеству предоставляемых услуг.

"Не стоит забывать, что многие из приезжающих к нам российских туристов поехали в свой первый заграничный отпуск именно в Турцию, для них это важно, они считают Турцию вторым домом, а мы стремимся обеспечить для дорогих гостей наивысший уровень сервиса. Думаю, мы всегда на один шаг впереди других туристических направлений, мы будем прилагать максимум усилий, чтобы и дальше оставаться на этой позиции", - отметил советник мэра Антальи.