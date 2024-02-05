Всеармянский союз “Гардман-Ширван-Нахиджеван” приветствует резолюцию сенаторов США относительно пересмотра ситуации с правами человека в Азербайджане и поддержку США.

Как сообщает Арменпресс, в заявлении Союза говорится:

“Стало известно, что сенаторы США Эд Марки и Билл Кэссиди представили двухпартийную резолюцию с требованием представить соответствующий доклад о ситуации с правами человека в Азербайджане. Ожидаемый доклад может стать основой для того, чтобы США изменили или прекратили помощь Азербайджану в сфере безопасности.

Резолюция требует от госсекретаря предоставить подробную информацию как о нарушениях прав человека в Азербайджане, так и об этнических чистках во время и в результате военных операций в Нагорном Карабахе.

К резолюции присоединились и другие сенаторы: Марко Рубио, Гэри Питерс, Элизабет Уоррен, Шелдон Уайтхаус, Боб Менендес и Питер Уэлч.

Всеармянский союз “Гардман-Ширван-Нахиджеван” приветствует инициативу сенаторов США. Мы согласны с сенатором Эдом Маркином в том, что уже давно назрела необходимость привлечь правительство Азербайджана к ответственности. Более того, международное сообщество опаздывает с инициативой и четкими и решительными шагами.

Мы неоднократно отмечали, что непропорциональный ответ на совершенные Азербайджаном преступления создал у президента Азербайджана впечатление, что международное право предназначено только для слабых стран и что Азербайджан уже настолько силен, что может безнаказанно отказываться от принципов международного права. Практическое выражение этой реальности становится криминальным фактором, вызывающим такие преступления, как этнические чистки или культурный геноцид.

Эд Марки также отметил, что необходимо оказать давление на Азербайджан, чтобы последний прекратил преступления против этнических армян и защитил волю, права и основные свободы народа Нагорного Карабаха, что определенно подразумевает реализацию неотъемлемого права на возвращение этнических армян и создание соответствующих гарантий безопасности.

Всеармянский союз “Гардман-Ширван-Нахиджеван” поддерживает сенаторов США, а также призывает их добиться выявления азербайджанских преступлений против армян и соответствующего наказания, а также поднять вопрос о полном и справедливом восстановлении нарушенных прав более полумиллиона депортированных армян с исторических территорий Гардмана, Ширвана, Нахиджевана в 1988-1992 гг.”