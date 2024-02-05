В Токио из-за снегопадов экстренно госпитализировали 40 человек

Из-за снегопадов в Токио экстренно госпитализированы 40 человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на пожарную охрану города, в чьем ведении находится и служба скорой помощи.

Большинство травм получены при падениях из-за гололеда. Пострадавшим от четырех до 92 лет.

Более 10 тысяч домохозяйств в Токио, префектурах Тиба, Сайтама, Канагава, Яманаси остались без света.

Ранее сообщалось, что тревога из-за снегопада объявлена в 23 центральных районах Токио, а также в ряде районов префектур Сайтама, Яманаси, Нагано, Тотиги, Ибараки, Тиба и Канагава.

В Токио снег начал идти со второй половины дня, но таял на земле. К вечеру же он таять перестал, высота снежного покрова составляет 1-2 сантиметра. Такое наблюдается впервые с 11 февраля 2022 года.