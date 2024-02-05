Совет старейшин Еревана обсудит вопрос стоимости проезда в автобусах общественного транспорта

Руководитель фракции "Гражданский договор" Совета старейшин Еревана Армен Галджян считает ложью распространяемую оппозицией информацию о том, что стоимость проезда в транспорте в Ереване составит 260 драмов. Как сообщает Арменпресс, об этом Галджян написал на своей странице в Facebook.

“Уважаемые ереванцы,

Распространенные оппозицией слухи о том, что транспортный тариф станет 260 драмов, являются ложью.

В мэрии Еревана введен в обращение проект единой билетной системы, которая предлагает различные тарифные пакеты:

одноразовые, однодневные и еженедельные - основными бенефициарами этих тарифов будут туристы,

ежемесячные, квартальные и годовые - основными бенефициарами этих тарифов будут граждане, которые пользуются транспортов ежедневно,

льготные тарифы - основными бенефициарами этих тарифов будут пенсионеры, студенты и другие группы населения.

Если проект будет принят, единая билетная система вступит в силу осенью 2024 года, когда на маршрут выйдет 171 новый автобус.

С полным проектом можно ознакомиться на сайте yerevan.am”, - написал Гладжян.

Как сообщается на сайте мэрии Еревана, 13 января будет созвано заседание Совета старейшин Еревана, в ходе которого будет обсужден проект "Об установлении транспортной платы в общине Ереван за регулярные внутриобщинные автобусные перевозки оператором со 100-процентным участием общины” (проект на арм. языке).