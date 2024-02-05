Совет старейшин Еревана обсудит вопрос стоимости проезда в автобусах общественного транспорта
Руководитель фракции "Гражданский договор" Совета старейшин Еревана Армен Галджян считает ложью распространяемую оппозицией информацию о том, что стоимость проезда в транспорте в Ереване составит 260 драмов. Как сообщает Арменпресс, об этом Галджян написал на своей странице в Facebook.
“Уважаемые ереванцы,
Распространенные оппозицией слухи о том, что транспортный тариф станет 260 драмов, являются ложью.
В мэрии Еревана введен в обращение проект единой билетной системы, которая предлагает различные тарифные пакеты:
одноразовые, однодневные и еженедельные - основными бенефициарами этих тарифов будут туристы,
ежемесячные, квартальные и годовые - основными бенефициарами этих тарифов будут граждане, которые пользуются транспортов ежедневно,
льготные тарифы - основными бенефициарами этих тарифов будут пенсионеры, студенты и другие группы населения.
Если проект будет принят, единая билетная система вступит в силу осенью 2024 года, когда на маршрут выйдет 171 новый автобус.
С полным проектом можно ознакомиться на сайте yerevan.am”, - написал Гладжян.
Как сообщается на сайте мэрии Еревана, 13 января будет созвано заседание Совета старейшин Еревана, в ходе которого будет обсужден проект "Об установлении транспортной платы в общине Ереван за регулярные внутриобщинные автобусные перевозки оператором со 100-процентным участием общины” (проект на арм. языке).
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