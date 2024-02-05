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Боррель сообщил, что поедет из Польши в Украину

Боррель сообщил, что поедет из Польши в Украину

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который находится с визитом в Варшаве, заявил, что направляется на Украину. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

"Я направляюсь в Киев", - приводит издание слова Борреля.


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