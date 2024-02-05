США и Великобритания нанесли два удара по городу Ходейда в Йемене

США и Великобритания нанесли серию новых ударов по городу Ходейда на западе Йемена. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил подконтрольный правящим на севере страны властям телеканал "Аль-Масира".

"Американо-британская авиация агрессоров совершила два налета и нанесла бомбовый удар по району Дюны на улице Аль-Мина в городе Ходейда", — говорится в публикации.

Как рассказал источник в местных органах власти, в результате бомбардировки позиции "Ансар Алла" на севере города Ходейда ранения получили пять человек.

В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря и пользующееся поддержкой Ирана, начало атаковать связанные с Израилем корабли, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.

Хуситы заявляли, что эти действия направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

Соединенные Штаты, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства и с середины января наносят удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.