Грузия запросила у Украины информацию по грузу со взрывчаткой

Тбилиси ждет от Киева больше сведений о грузе cо взрывчаткой, который переправляли из Украины в Россию через Грузию. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил представитель Службы госбезопасности республики Баса Мгеладзе.

"По данному делу мы будем сотрудничать не только с Украиной, но и с теми странами, через которые проходил этот груз. Мы передали Украине информацию по этому факту и ждем от них больше информации, которая поможет следствию", — сказал он.

Ранее в понедельник грузинская СГБ сообщила о задержании груза, который переправляли из Одессы в Воронеж. В нем обнаружили взрывные устройства, спрятанные в аккумуляторы для электромобилей. Как уточнялось, их ввезли в республику из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию на микроавтобусе, принадлежащем гражданину Украины.

Расследование ведется по делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.