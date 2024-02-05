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В Венгрии заявили, что не видят смысла в расширении санкций против России

В Венгрии заявили, что не видят смысла в расширении санкций против России

Венгрия не поддержит санкции, касающиеся энергетического сектора, атомной промышленности и внешних отношений ЕС. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто сообщил, что провел телефонный разговор с эстонским коллегой Маргусом Цахкной, пригласил того в Будапешт.

"Позиция Венгрии в отношении санкций однозначна: мы видим, что политика санкций провалилась, поэтому не видим смысла в дальнейшем принятии санкций... Венгрия не примет никакого рода санкций, касающихся энергетики, атомной промышленности и угрожающих внешним отношениям ЕС с другими странами", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook.


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