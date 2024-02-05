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Нидерланды готовят для Украины еще шесть истребителей F-16

Нидерланды готовят для Украины еще шесть истребителей F-16

Нидерланды готовят для Украины еще шесть F-16, таким образом общее количество истребителей, которые планируется поставить Киеву, составляет 24. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила в понедельник министр обороны королевства Кайса Оллонгрен в соцсети Х.

"Министерство обороны Нидерландов готовит к поставке Украине еще шесть истребителей F-16. Общее количество составляет 24, которые и обещали ранее", - написала Оллонгрен.

В конце декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о решении его страны подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Украине. В Гааге отмечали, что рассчитывают отправить первые истребители Киеву в 2024 году.


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