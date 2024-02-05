Власти Техаса усилят контроль над границей с Мексикой

Власти американского штата Техас возьмут под собственный контроль еще больше территорий вдоль границы с Мексикой. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил губернатор региона Грег Эббот после того, как техасская нацгвардия стала самостоятельно охранять один из участков, оттеснив федеральных пограничников.

"Теперь мы расширяем данное усилие по контролю за еще большей территорией вдоль мексиканской границы", - написал он в социальной сети Truth Social. Как отметил техасский губернатор, с момента взятия под собственный контроль парка в приграничном городе Игл-Пасс, число незаконных пересечений со стороны Мексики сократилось "с тысяч до всего лишь трех в день".

В январе администрация США пожаловалась в верховный суд страны на власти Техаса после того, как нацгвардия штата заблокировала доступ к границе для патрулей федеральных служб, следует из заявления минюста страны в верховный суд.

Власти Техаса настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к рекордному количеству нелегалов, проникающих в США. В штате предпринимают свои меры по борьбе с ними, одной из которых стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять нелегалов по решению суда. Федеральные власти ждали от руководства штата заверений в том, что Техас воздержится от применения данной нормы, но не получив их обратились в суд. Администрация США называет действия штата неконституционными, а меры избыточными, поскольку, в частности, закон криминализирует то, что и так запрещено на федеральном уровне. Власти Техаса настаивают, что федеральное законодательство в этой сфере не работает.