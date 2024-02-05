В результате взрыва в Нор-Ареше погибло два человека, еще двое получили повреждения: спасательные работы завершились

В службу 911 в 11:36 часов поступил звонок по поводу взрыва и обрушения, произошедшего на 34-й улице Нор Ареша в Ереване.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МВД, на место происшествия выехали спасатели, кинологи, волонтеры Армянского Красного Креста и др.

В результате взрыва произошел обвал, были повреждены дома. В поисково-спасательных операциях приняли участие 180 спасателей и 15 волонтеров Красного Креста. Из-под завалов были извлечены и доставлены в медицинские центры двое пострадавших граждан.

Поисково-спасательные работы продолжились, и в 16:05 из-под завалов были извлечены тела Гаянэ Егоян и Айка Согомоняна. В результате взрыва полностью обрушились дома №43 и №27а на 34-й улице Нор Ареша, были повреждены и соседние дома.

Психологи Спасательной службы и Красного Креста на месте происшествия оказали психологическую поддержку родственникам погибших. На месте дежурили две бригады скорой помощи, сотрудники патрульной службы оцепили территорию и взяли под контроль дороги, ведущие к месту происшествия.

В 16:05 все силы вернулись в места дислокации. На месте дежурят две расчетные бригады.

Возбуждено уголовное дело. Причина взрыва и другие обстоятельства выясняются.