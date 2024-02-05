Верхний Ларс закрыт для автомобилей с прицепом и полуприцепом

Движение автотранспорта на дороге в направлении ТПП "Верхний Ларс", расположенного на границе Грузии с Россией, ограничено для автомобилей с прицепом и полуприцепом. Как передает Арменпресс со ссылкой на “Sputnik Грузия”, об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог.

В частности, из-за метели и плохой видимости введены ограничения на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.

На данном участке движение остального транспорта осуществляется в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели. Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.