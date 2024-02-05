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В Иране началось строительство нового исследовательского ядерного реактора

В Иране началось строительство нового исследовательского ядерного реактора

Иран начал строительство нового исследовательского ядерного реактора мощностью 10 МВт в провинции Исфахан в центральной части страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim.

Отмечается, что это будет реактор бассейнового типа, в качестве замедлителя будет использоваться легкая вода, а ядерным топливом будут оксиды урана и алюминия. Установка станет источником мощного потока нейтронов с высокой плотностью. Нейтроны в дальнейшем будут использоваться для производства изотопов, широко используемых в промышленности и фармацевтической области. Производственные мощности реактора не только удовлетворят все внутренние потребности страны, но и могут предоставить Ирану возможности для последующего экспорта продукции и услуг в этой сфере на региональном и мировом уровне, отмечает агентство.


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