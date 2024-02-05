Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-02-24

ЕРЕВАН, 5 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 5 февраля, курс доллара США вырос на 0.03 драмa и составил 404.03 драм. Курс евро сократился на 5.46 драмa и составил 434.29 драм. Курс российского рубля сократился на 0.03 драмa и составил 4.43 драм. Курс британского фунта сократился на 6.91 драмa и составил 508.84 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 150.01 драмa и составила 26423.33 драм. Цена серебра выросла на 7.29 драмa и составила 301.75 драм.