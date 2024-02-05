Азиатские индексы - 05-02-24

ТОКИО, 5 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.54% и составил 36354.16 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.67% и составил 2556.71 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.02% и составил 2702.19 пункта, а HANG SENG снизился на 0.15% и составил 15510.01 пункта.