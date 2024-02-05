Представители МККК посетили незаконно удерживаемых в Баку армян

Представители Международного комитета Красного Креста в конце января и начале февраля текущего года еще раз посетили незаконно удерживаемых в Баку армян, имена которых были подтверждены Азербайджаном. Об этом в беседе с корреспондентом Арменпресс сообщила представитель армянского офиса МККК Зара Аматуни.

“Это регулярные визиты, которые согласовываются с руководством данной страны”, - сказала Аматуни.

По ее словам, в рамках визитов представители МККК знакомятся с условиями их содержания под стражей, состоянием их здоровья, а также дают удерживаемым лицам возможность связаться со своими семьями.

Председатель Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян ранее заявлял, что Баку подтверждает наличие около 23 пленных армян, хотя армянская сторона располагает фактической информацией о том, что в Баку удерживаются еще 32 пленных армянина.

В числе незаконно удерживаемых в Баку пленных находятся также бывшие президенты Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, бывший спикер НС Давид Ишханян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, бывший заместитель министра обороны Давид Манукян. Этих военно-политических деятелей Нагорного Карабаха Азербайджан незаконно арестовал после военной агрессии против Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года и предъявил им сфабрикованные обвинения.