Армянские боксеры успешно стартовали на международном турнире в Болгарии

Сборная Армении по боксу в составе 4 спортсменов участвует в международном турнире в Болгарии.

Как сообщает «Арменпресс», в первый день соревнований на ринг вышел чемпион Армении Артур Саакян в весе 60 кг. Наш спортсмен соревновался с Тимуром Бабашко, представляющим Украину, и выиграл со счетом 4:1.

В составе сборной Армении также Арен Асламазян (51 кг), Давид Егорян (54 кг) и Агван Алексанян (80 кг).

Армянские боксеры участвуют в турнире под руководством Артура Мелкумяна.