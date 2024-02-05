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Армянские боксеры успешно стартовали на международном турнире в Болгарии

Армянские боксеры успешно стартовали на международном турнире в Болгарии

Сборная Армении по боксу в составе 4 спортсменов участвует в международном турнире в Болгарии. 

Как сообщает «Арменпресс», в первый день соревнований на ринг вышел чемпион Армении Артур Саакян в весе 60 кг. Наш спортсмен соревновался с Тимуром Бабашко, представляющим Украину, и выиграл со счетом 4:1. 

В составе сборной Армении также Арен Асламазян (51 кг), Давид Егорян (54 кг) и Агван Алексанян (80 кг). 

Армянские боксеры участвуют в турнире под руководством Артура Мелкумяна.


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