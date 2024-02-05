Правительство Казахстана ушло в отставку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства республики во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. «Арменпресс» передает об этом, со сылкой на ТАСС.

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан, временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича», - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Членам кабмина поручено продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.

Скляр ранее занимал должность первого вице-премьера. До опубликования указа от 5 февраля правительство Казахстана возглавлял Смаилов. Президент назначил его главой кабинета министров в в январе 2022 года и переназначил в в марте 2023 года, после выборов нижней палаты Парламента.

Ранее в пресс-службе Токаева сообщили, что 7 февраля президент проведет расширенное заседание правительства, на котором будут подведены итоги социально-экономического развития республики за прошедший год. При этом некоторые местные эксперты не исключали, что глава государства может провести кадровые перестановки в кабинете министров, вплоть до смены премьер-министра.