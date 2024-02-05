В горных районах Ширака, Арагацотна, Котайка, Вайоц Дзора, Сюника, Гегаркуника 5-7 февраля ожидаются метели

5-7 февраля в некоторых районах Армениии ожидается усиление ветра, 5 февраля до скорости 20-25 м/с, 6 февраля до скорости 30-35 м/с, 7 февраля - 15-20 м/с.

В горных районах Ширака, Арагацотна, Котайка, Вайоц Дзора, Сюника, Гегаркуника в эти дни выпадут осадки.

Как сообщили «Арменпресс» в Центре гидрометеорологии и мониторинга, днем 5, 6 и ночью 7 февраля в Ереване возможны слабые и кратковременные осадки. Днем 7 февраля, с 8 по 10 - осадков не будет. 6 февраля ожидается усиление ветра до скорости 14-18 м/с.

В областях днем 5, 6 и ночью 7 февраля в некоторых районах ожидаются слабые и кратковременные осадки, в горных районах в виде снега.

Днем 7 февраля, с 8 по 10 ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный, с поывами 2-5 м/с, в некоторых местах возможно усиление ветра, 5 февраля до скорости 20-25 м/с, 6 февраля - 30-35 м/с, 7 февраля - 15-20 м / с.

С 5 по 10 февраля температура воздуха постепенно повысится на 12-14 градусов.