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В результате нападения на военную базу США в Сирии погибли 5 бойцов СДС: SOHR

В результате нападения на военную базу США в Сирии погибли 5 бойцов СДС: SOHR

Атаке подверглась военная база, расположенная вблизи нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, которую контролируют американские военные. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). 

Согласно данным организации, в результате нападения погибли не менее 5 бойцов курдских «Сил демократической Сирии» (СДС) и еще 20 получили ранения. 

По данным той же организации, за нападением стоят члены «Исламского сопротивления», совершившие его как «месть» за военные действия в секторе Газа. 

Сирийская обсерватория по правам человека с 19 октября 2023 года зафиксировала 108 нападений поддерживаемых Ираном ополченцев на военные базы возглавляемой США коалиции в Сирии. 

С начала войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа в октябре 2023 года участились нападения на военные базы США в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские группировки предупредили, что они увеличат количество вооруженных операций, поскольку США продолжают оказывать военную помощь израильской армии.

 


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