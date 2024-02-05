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Польша готовится к худшим военным сценариям: министр обороны Польши

Польша готовится к худшим военным сценариям: министр обороны Польши

Польша серьезно относится к военным угрозам в разных частях мира, не исключая и нападения со стороны России. Как сообщает «Арменпресс», об этом в интервью Super Express заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, отвечая на вопрос о подготовке к возможному нападению России. 

«Наиболее серьезно я отношусь к самым плохим сценариям. Я рассматриваю все сценарии, а наиболее серьезно отношусь к самым плохим. Это не слова на ветер», - цитирует министра агентство «РИА Новости». 

Министр заявил, что «ситуация во всем мире крайне серьезна». 

«Это не только Украина, но и регион Черного моря и Тихого океана», - отметил он. 

По мнению министра обороны Польши, нужно быть готовым к любому сценарию. 

«Поэтому мы проводим аудит, делаем выводы, восполняем нехватки вооружения. Большие закупки очень важны, но для меня не менее важна индивидуальная экипированность солдат», - заметил он. 

Министр напомнил об официальном заявлении, сделанном им во время последней поездки в Брюссель, касающейся того, что в 2024-2025 годах воинские части Польши будут готовы присоединиться к созданию сил быстрого реагирования Евросоюза.


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