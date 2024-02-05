Авиакомпания «Eurowings» запускает направления в города Германии

Авиакомпания «Eurowings» начинает свою деятельность и запускает рейсы в ряд городов Германии.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение компании «Международные аэропоры. Армения», рейсы Берлин-Ереван-Берлин начнутся с 4 мая, с частотой один рейс в неделю.

Рейсы по маршруту Дюссельдорф-Ереван-Дюссельдорф действуют с 1 января этого года, с частотой один рейс в неделю, каждый понедельник.

Рейсы по маршруту Кельн-Ереван-Кельн начнутся со 2 мая, с частотой один рейс в неделю, каждый четверг.