Время в Ереване: 11:07,   7 Февраль 2024

Авиакомпания «Eurowings» запускает направления в города Германии

Авиакомпания «Eurowings» запускает направления в города Германии

Авиакомпания «Eurowings» начинает свою деятельность и запускает рейсы в ряд городов Германии. 

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение компании «Международные аэропоры. Армения»,  рейсы Берлин-Ереван-Берлин начнутся с 4 мая, с частотой один рейс в неделю. 

Рейсы по маршруту Дюссельдорф-Ереван-Дюссельдорф действуют с 1 января этого года, с частотой один рейс в неделю, каждый понедельник. 

Рейсы по маршруту Кельн-Ереван-Кельн начнутся со 2 мая, с частотой один рейс в неделю, каждый четверг.


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