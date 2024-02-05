Авиакомпания «Eurowings» запускает направления в города Германии
13:04, 5 Февраль 2024
Авиакомпания «Eurowings» начинает свою деятельность и запускает рейсы в ряд городов Германии.
Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение компании «Международные аэропоры. Армения», рейсы Берлин-Ереван-Берлин начнутся с 4 мая, с частотой один рейс в неделю.
Рейсы по маршруту Дюссельдорф-Ереван-Дюссельдорф действуют с 1 января этого года, с частотой один рейс в неделю, каждый понедельник.
Рейсы по маршруту Кельн-Ереван-Кельн начнутся со 2 мая, с частотой один рейс в неделю, каждый четверг.
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