Проект соглашения о прекращении огня в Газе, подготовленный в Париже, не устроил ХАМАС: Al Mayadeen

Радикальное палестинское движение ХАМАС не приняло условия соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое было разработано в ходе переговоров, прошедших в Париже. Как передает «Арменпресс», источники Al Mayadeen сообщили, что такое прекращение войны не соответствует видению палестинского движения и может позволить Израилю продолжить военные действия.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что «парижское соглашение касалось обмена пленными, но полностью игнорировало прекращение огня и вывод войск из Газы, в то время как силы сопротивления выделяют эти вопросы как ключевые».

В соглашении нет пункта, подтверждающего, что после окончания режима прекращения огня будет прекращение огня, и нет никаких региональных или международных гарантий того, что Израиль не возобновит боевые действия после этого.

Через несколько дней в Каире состоится встреча, в которой примут участие представители и других стран. Эта встреча будет включать в себя «глубокое и всестороннее обсуждение», результаты которого будут доведены до сведения ХАМАС, и только после этого будет дан окончательный ответ.

В парижских переговорах участвовали Египет, Катар, Израиль и США.

ХАМАС все еще удерживает более 100 заложников, которых Израиль хочет вернуть поэтапно в дни прекращения огня. В ноябре 2023 года между сторонами было установлено 7-дневное прекращение огня, в ходе которого произошел обмен заложниками и пленными палестинцами, заключенными в тюрьмах Израиля.