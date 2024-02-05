Сумма в 3 665 972 драмов направлена в благотворительный Фонд «Армянские Матери»

IDBank и Idram подводят итоги январской программы инициативы «Сила одного драма». Собранная за январь сумма, 3 665 972 драмов, была направлена в благотворительный фонд «Армянские Матери».

На этот раз «Сила одного драма» оказала поддержку не только фонду, но и непосредственно бенефициарам самого фонда. 20 бенефициаров фонда «Армянские Матери» получили подарочные карты idplus на сумму 50.000 драмов, с помощью которых они смогут совершать покупки во всех пунктах продажи, где есть возможность расплатиться по Idram&IDBank, то есть в почти 20 000 пунктах.

Сумма, собранная в феврале, будет направлена в благотворительный фонд «Город улыбок» для поддержки людей с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови.

По словам Татевик Вардеванян, руководителя отдела по коммуникациям IDBank-а и Idram, поддержка детей, больных раком, всегда в центре внимания компаний. «Поскольку февраль считается месяцем борьбы с раком, мы решили именно сейчас быть рядом с ними и еще раз напомнить им, что рак – это не приговор. Важны доверие и оптимизм каждого из нас, и, конечно, осознание того, что даже небольшие инвестиции могут решить большие проблемы. Осуществляя платежи с помощью приложения Idram&IDBank, наши пользователи также косвенно участвуют в благом деле и способствуют перечислению еще большего количества денег нашим бенефициарам в конце месяца», - говорит Татевик Вардеванян.

По словам руководителя благотворительного фонда «Город улыбок» Эстер Демирчян, они высоко ценят уже традиционное сотрудничество с IDBank и Idram в рамках инициативы «Сила одного драма». «Участие тысяч людей в этой инициативе превращается в большое пожертвование, поддерживающее детей и молодых людей, борющихся с раком в Армении. Именно благодаря участию многих людей и таких инициатив, как «Сила одного драма» IDBank-а и Idram, сотни бенефициаров фонда «Город улыбок» получают лучшее лечение, доступное в Армении, не тратя «ни одного драма». Благотворительный фонд «Город улыбок» выражает огромную благодарность IDBank и Idram за то, что они всегда рядом с детьми и молодыми людьми, которые борются с онкологическими заболеваниями», - отмечает Эстер Демирчян.

Стать послом доброй воли легко и не требует ни одного драма. Для этого Вам просто нужно совершать все платежи с помощью приложения Idram&IDBank, онлайн-платформы IDBanking.am, через терминалы Idram и IDBank, и за каждый платеж компании пожертвуют один драм на добрые дела.

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