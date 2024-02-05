США и Великобритания нанесли авиаудары по позициям хуситов в Йемене

Коалиция во главе с США и Великобританией нанесла авиаудары по объектам хуситов в Йемене. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на Al Mayadeen.

По данным СМИ, 11 авиаударов было нанесено по провинции Ходейда на западе Йемена, а также четыре авиаудара по провинции Саада на севере Йемена.

Ранее представитель вооруженных сил Йемена сообщил, что вечером 3 февраля американские и британские войска нанесли 48 авиаударов по нескольким регионам Йемена.

В свою очередь Центральное командование ВС США сообщило, что 4 февраля оно нанесло «удары самообороны» и уничтожило 4 противокорабельные крылатые ракеты, которые собирались запустить по направлению кораблей в Красном море.

В течение войны между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС хуситы регулярно атаковали коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, заявляя, что продолжат атаки до тех пор, пока Израиль проводит военные операции в секторе Газа. США и Великобритания нанесли ряд ударов по объектам хуситов, но атаки хуситов не прекратились.