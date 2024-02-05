Сенат США согласовал законопроект о дополнительном финансировании пакетов помощи Украине и Израилю

Сенаторы США одобрили долгожданный двухпартийный законопроект на общую сумму $ 118 миллиардов дополнительного финансирования, который включает помощь Украине, Израилю и укрепление южной границы США. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на BBC.

Президент США Джо Байден одобрил законопроект и попросил Конгресс не откладывать его принятие. Предварительное голосование ожидается в середине недели, но возможно, что законопроект встретит сопротивление в Палате представителей, где доминируют республиканцы. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже заявил, что заблокирует его.

Сенаторы не могли согласовать законопроект о дополнительном финансировании с осени 2023 года. Разногласия между республиканцами и демократами были связаны с мерами по укреплению границы с Мексикой и ужесточением иммиграционной политики. Республиканцы требуют ужесточения пограничного контроля с Мексикой, что делает это обязательным условием для рассмотривания любой дополнительной помощи Украине.

Общий объем дополнительного финансирования составляет более $ 118 миллиардов. Из них сенаторы предлагают выделить 60,06 миллиарда долларов на помощь Украине, 14,1 миллиарда - на помощь Израилю, 20,23 миллиарда - на обеспечение безопасности границы с Мексикой, 4,83 миллиарда - на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе, 2,44 миллиарда - на содействие операциям Центрального командования США в Красном море.