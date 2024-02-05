“Новая книга” - 5/24: Микаэл Налбандян, Шарль Азнавур, Братья Гримм, Филип Котлер

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в конце 2023 и в начале 2024 года, и уже переданных на суд читателей.

Армянская литература

Микаэл Налбандян: Стихи; Две строки; Критика

Писатель, публицист, литературный критик, просветитель Микаэл Налбандян - один из основоположников армянской реалистической прозы. Его произведения оказали большое влияние на формирование общественной мысли и национальной идеологии. Высшей точкой творчества Налбандяна является его публицстика.

Для лирики Налбандяна характерны философское мышление и лирические размышления. Он остался в памяти поколений как борец за свободу, за что принял мученическую смерть. Издательство: “Эдит Принт”.

Переводная литература

Шарль Азнавур: Я не ухожу...

В четвертом томе сборника Шарля Азнавура представлены песни, написанныеим в последние 28 лет жизни. В этом томе известная ария “Когда ты меня любишь”, одна из 30, единственного мюзикла шансонье - «Лотрек», посвященного французскому постимпрессионисту Анри де Тулуз-Лотреку. Читатель познакомится с совместным творчеством Азнавура-Карваренца, Азнавура-Леграна. Этим томом издательство “Newmag” завершает серию перевод стихов Азнавура. Перевод: Самвел Гаспарян.

Детская литература

Братья Гримм: Голубой огонь и другие сказки

Братья Якоб и Вильгельм Гримм всю свою жизнь увлекались немецким фольклором. Они путешествовали по Германии и почти сорок лет собирали и записывали услышанные в народе сказки о волшебных мирах, борьбе добра и зла и безоговорочной победе честности, трудолюбия и ума. Эти сказки знакомы детям с раннего возраста и пользуются популярностью во всем мире. Большинство из них неоднократно экранизировались. Сказки братьев Гримм оказали большое влияние на жанр сказок всего мира. Редактор: Нуне Торосян; Издательство: “Антарес”.

Документальная литература

Филип Котлер: Маркетинг от А доЯ: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер

Филипа Котлера называют отцом современного маркетинга. Эта авторская книга уникальна тем, что написана профессиональным, но доступным языком, в ней представлено 80 ключевых концепций маркетинга с глубоким анализом. Концепции расположены в алфавитном порядке и охватывают весь спектр современного маркетингового мышления и задач.

Статьи представляют собой самостоятельные единицы, которые содержат и перекрестные ссылки. Книга адресованана как профессионалам в области маркетинга, так и неспециалистам, интересующимся этой областью. Издательство: “Зангак”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.