На перевале Варденяц, дорогах Горис-Татев и Горис-Сисиан метель, Ларс открыт

На территории РА есть закрытые и труднопроходимы автодороги.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, в связи с дорожно-ремонтными работами, 38-40-й километр вблизи участка Ванадзор-Алаверди трассы М-6, до 15 февраля будет закрыт для движения автобусов и грузовых автомобилей с прицепами или полуприцепами. Объездная дорога будет действовать через город Ноемберян.

Согласно источнику, закрыты автодороги, ведущие из Берд-Чамбарака и Арагацотнской области к высокогорной метеостанции "Амберд", к замку Амберд и озеру Кари.

"Горный перевал Варденяц, автодороги Горис-Татев и Горис-Сисиан закрыты для грузовых автомобилей, труднопроходимы для других видов транспорта.

Повороты Степанавана труднопроходимы для грузовиков.

В районах Сараван-Зангер, Мегру Сар, а также в городах Раздан, Джермук снегопад", - говорится в сообщении.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.

Спасательная служба рекомендует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.