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Вараздат Ароян официально перешел в китайский ФК «Циндао Уэст-Кост»

Вараздат Ароян официально перешел в китайский ФК «Циндао Уэст-Кост»

У капитана сборной Армении по футболу Вараздата Арояна официально появился новый клуб —  «Циндао Уэст-Кост» (Qingdao West Coast F.C.).

Как передает Арменпресс, Ароян перешёл в китайский клуб Qingdao West Coast на правах свободного агента. Другие детали контракта неизвестны.

 Qingdao West Coast F.C. был основан в 2007 году. Занял 2-е место в Премьер-лиге Китая 2023 года.   

 11 января этого года защитник сборной Армении по футболу Вараздат Ароян покинул казахстанскую «Астану». Ароян впервые перешёл в «Астану» в 2021 году, а в сезоне 2023 года защитник снова вернулся в столичный клуб.

В составе казахстанского клуба Ароян провел 44 матча, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

 

 

 

 


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