Вараздат Ароян официально перешел в китайский ФК «Циндао Уэст-Кост»

У капитана сборной Армении по футболу Вараздата Арояна официально появился новый клуб — «Циндао Уэст-Кост» (Qingdao West Coast F.C.).

Как передает Арменпресс, Ароян перешёл в китайский клуб Qingdao West Coast на правах свободного агента. Другие детали контракта неизвестны.

Qingdao West Coast F.C. был основан в 2007 году. Занял 2-е место в Премьер-лиге Китая 2023 года.

11 января этого года защитник сборной Армении по футболу Вараздат Ароян покинул казахстанскую «Астану». Ароян впервые перешёл в «Астану» в 2021 году, а в сезоне 2023 года защитник снова вернулся в столичный клуб.

В составе казахстанского клуба Ароян провел 44 матча, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.