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Число жертв в секторе Газа превысило 27.300 человек, а с израильской стороны погибло около 1.200 человек

Число жертв в секторе Газа превысило 27.300 человек, а с израильской стороны погибло около 1.200 человек

Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 27 365, число раненых достигло 66 630, сообщило отделение Минздрава Палестины в анклаве.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает     отделение Минздрава Палестины.

В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.

 

 


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