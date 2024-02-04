В Артике построят новое здание медицинского центра, отвечающее современным стандартам

Согласно решению «Об утверждении программы деятельности Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы» планируется строительство нового здания «Медицинского центра Артика», отвечающего современным стандартам. Выполнены проектно-сметные работы, проект оценен в 3,3 миллиарда драмов. На 2024 год запланирован 1 миллиард 20 миллионов драмов.

Как передает Арменпресс, об этом на встрече с журналистами заявил губернатор Ширака Мушег Мурадян.

«Решением правительства, несколько дней назад с целью составления проектно-сметной документации на ремонт 4 поликлиник области было выделено 44 млн 138 тысяч драмов. Речь идет о гюмрийских поликлиниках №1, №2, поликлиниках Пемзашена и Ахурика. В течение 2023 года в медицинских учреждениях региона также были проведены текущие ремонтные работы на общую сумму около 17 млн ​​драмов", - сказал Мушег Мурадян, добавив, что на ремонт медицинского учреждения «Гюмрийский медицинский центр» из госбюджета РА было также выделено 163 млн драмов.

Касаясь нового оборудования, Мушег Мурадян сообщил, что в течение 2023 года медицинские учреждения региона были оснащены новым и современным оборудованием, на эти цели было выделено 27 миллионов 180 тысяч драмов.

По его словам, "Гюмрийский медицинский центр" продолжает сотрудничество по программе лечения острого ишемического инсульта с медицинским центром "Эребуни". Медицинский центр «Эребуни» установит в центре Гюмри новый прибор магнитно-резонансной стратиграфии Siemens. Открытие сервиса состоится примерно через месяц.

«В рамках программы раннего выявления колоректального рака», утвержденной приказом министра здравоохранения, в «Медицинском центре Гюмри» и «Берлинской поликлинике» реализована программа раннего выявления колоректального рака, в экспериментальном порядке создана региональная служба пренатального скрининга в "Медицинском центре Гюмри", годовой бюджет которого составляет 2 миллиона 242 тысячи драмов", - добавил губернатор.

Арменуи Мхоян