Мбаппе перейдет в «Реал Мадрид» в конце текущего сезона

Килиан Мбаппе, нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен», перейдет в «Реал Мадрид» по окончании текущего сезона.

Как передает Арменпресс, об этом пишут международные СМИ, согласно которым Мбаппе перейдет в «Реал» в качестве свободного агента по окончании сезона.

На следующей неделе Мбаппе сделает официальное заявление, в котором сообщит, что не будет продлевать контракт с «ПСЖ».

В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 27 матчей, забив 28 голов.