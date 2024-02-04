В Армении потеплеет на 12-14 градусов, в горах ряда областей ожидается метель

В отдельных регионах Армении 4-7 февраля ожидается усиление ветра, 4 и 7 февраля — до скорости 15-20 м/с, 5 февраля — до скорости 20-25 м/с, 6 февраля — до скорости 30-35 м/с.

Как сообщили Арменпресс в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения, в горных районах Ширака, Арагацотна, Котайка, Вайоц Дзора, Сюника, Гегаркуника в указанные дни ожидается метель.

"На территории республики днем ​​4 февраля, 5-6 февраля — отдельных регионах, ожидаются осадки, в горных районах — в виде снега. 7-9 февраля ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный, со скоростью 2-5 м/с, местами ожидается усиление ветра, 4 и 7 февраля — до скорости 15-20 м/с, 5 февраля — до скорости 20-25 м/с, 6 февраля — до скорости 30-35 м/с. С 4 по 9 февраля температура воздуха постепенно повысится на 12-14 градусов", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, днем 4 февраля, 5-6 февраля в Ереване возможны небольшие кратковременные осадки. 7-9 февраля ожидается погода без осадков. 6 февраля ожидается усиление ветра до скорости 18-23 м/с.