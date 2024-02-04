Умер 82-летний президент Намибии

Умер президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение офиса главы государства в микроблоге Х.

Президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб умер 4 февраля в возрасте 82 лет. В момент смерти он находился в больнице в окружении жены и детей.

В январе в канцелярии президента сообщили, что у Гейнгоба был диагностирован рак.

Планируется провести заседание правительства, чтобы принять надлежащие меры. Временно исполнять обязанности президента Намибии будет вице-президент Нанголо Мбумба.