Время в Ереване: 11:07,   7 Февраль 2024

Умер 82-летний президент Намибии

Умер 82-летний президент Намибии

Умер президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение офиса главы государства в микроблоге Х.

Президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб умер 4 февраля в возрасте 82 лет. В момент смерти он находился в больнице в окружении жены и детей.

В январе в канцелярии президента сообщили, что у Гейнгоба был диагностирован рак.  

Планируется провести заседание правительства, чтобы принять надлежащие меры. Временно исполнять обязанности президента Намибии будет вице-президент Нанголо Мбумба.


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