Умер 82-летний президент Намибии
12:59, 4 Февраль 2024
Умер президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение офиса главы государства в микроблоге Х.
Президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб умер 4 февраля в возрасте 82 лет. В момент смерти он находился в больнице в окружении жены и детей.
В январе в канцелярии президента сообщили, что у Гейнгоба был диагностирован рак.
Планируется провести заседание правительства, чтобы принять надлежащие меры. Временно исполнять обязанности президента Намибии будет вице-президент Нанголо Мбумба.
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