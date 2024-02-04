На ереванском проспекте Исакова сгорел автомобиль
12:28, 4 Февраль 2024
В Национальный центр кризисного управления 4 февраля в 00:59 часов поступил сигнал о том, что на проспекте Исакова в Ереване загорелся автомобиль.
Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ереванского управления Спасательной службы МВД РА.
Согласно источнику, выяснилось, что возле дома № 48/3 по проспекту Исакова горит автомобиль марки Opel (водитель: А.М., 1984 года рождения).
Отмечается, что пожар был локализован в 01:24 часов и потушен в 02:06. Автомобиль сгорел.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм