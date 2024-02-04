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На ереванском проспекте Исакова сгорел автомобиль

На ереванском проспекте Исакова сгорел автомобиль

В Национальный центр кризисного управления 4 февраля в 00:59 часов поступил сигнал о том, что на проспекте Исакова в Ереване загорелся автомобиль.

Как  сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ереванского управления Спасательной  службы МВД РА.

Согласно источнику, выяснилось, что возле дома № 48/3 по проспекту Исакова горит автомобиль марки Opel (водитель: А.М., 1984 года рождения).

Отмечается, что пожар был локализован в 01:24 часов и потушен в 02:06. Автомобиль сгорел.


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