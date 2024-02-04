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Рядом с карьером Азатан сгорел вагон-времянка

Рядом с карьером Азатан сгорел вагон-времянка

4 февраля в 00:04 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что возле каменоломни в селе Азатан Ширакской области загорелся дом.

Как  сообщили Арменпресс в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета областного пожарно-спасательного отряда  Спасательной  службы МВД РА.

Согласно источнику, выяснилось, что пожар вспыхнул в вагоне-времянке (около 21 квадратных метра), расположенном рядом с карьером.

Отмечается, что пожар был локализован в 00:32 часов и потушен в 01:40. Вагон со строительными инструментами и запчастями каменоломни внутри сгорел.

 

 

 


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