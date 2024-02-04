Рядом с карьером Азатан сгорел вагон-времянка

4 февраля в 00:04 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что возле каменоломни в селе Азатан Ширакской области загорелся дом.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета областного пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МВД РА.

Согласно источнику, выяснилось, что пожар вспыхнул в вагоне-времянке (около 21 квадратных метра), расположенном рядом с карьером.

Отмечается, что пожар был локализован в 00:32 часов и потушен в 01:40. Вагон со строительными инструментами и запчастями каменоломни внутри сгорел.