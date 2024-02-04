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На территории РА есть закрытые и труднопроходимые автодороги, Ларс закрыт для грузовых автомобилей

На территории РА есть закрытые и труднопроходимые автодороги, Ларс закрыт для грузовых автомобилей

На территории РА имеются закрытые и труднопроходимые автомагистрали.

Как  сообщили Арменпресс в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения, до 15 февраля 38-40-й км участка Ванадзор-Алаверди автодороги М-6 будет закрыт для движения автобусов и грузовых автомобилей с прицепами или полуприцепами в связи с ремонтными работами. Объездная дорога будет действовать через город Ноемберян.

В Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич.

«Перевал Варденяц закрыт для грузовиков с прицепами и труднопроходим для другого транспорта.

Повороты Степанавана труднопроходимы для грузовиков.

В городах Чаренцаван, Раздан, Гюмри, Джермук, Ехегнадзор, в районах Ашоцка, Амасии, на участке Сараван-Зангер снегопад", - говорится в сообщении.

Согласно  данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовиков.

Спасательная  служба   рекомендует  водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

 

 


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