Армения примет участие во Всемирном инвестиционном конгрессе

Министр экономики Армении Ваан Керобян принял генерального директора «Всемирного инвестиционного конгресса» Валида А. Фаргали, находящегося с рабочим визитом в Армении. Во встрече также принял участие Арам Варданян, директор по инвестициям фонда Enterprise Armenia.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство экономики Республики Армения.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с участием Армении во Всемирном инвестиционном конгресс (AIM) и представительством армянского павильона.

Стороны обменялись мнениями о предпринимаемых шагах по улучшению инвестиционной среды и повышению инвестиционной привлекательности.

Конгресс представляет собой глобальную платформу инвестиций и развития, которая дважды в год собирает более 6000 заинтересованных сторон из 160 стран.