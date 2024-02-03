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Армения примет участие во Всемирном инвестиционном конгрессе

Армения примет участие во Всемирном инвестиционном конгрессе

Министр экономики Армении Ваан Керобян принял генерального директора «Всемирного инвестиционного конгресса» Валида А. Фаргали, находящегося с рабочим визитом в Армении. Во встрече также принял участие Арам Варданян, директор по инвестициям фонда Enterprise Armenia.   

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство экономики Республики Армения.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с участием Армении во Всемирном инвестиционном конгресс (AIM) и представительством армянского павильона.

Стороны обменялись мнениями о предпринимаемых шагах по улучшению инвестиционной среды и повышению инвестиционной привлекательности.

Конгресс представляет собой глобальную платформу инвестиций и развития, которая дважды в год собирает более 6000 заинтересованных сторон из 160 стран.


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