На границе Кыргызстана и Китая произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на границе Кыргызстана и КНР.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сообщает киргизский институт сейсмологии.

Эпицентр находился на территории Китая рядом с местом, где 23 января произошло мощное землетрясение магнитудой 7. Колебания земной коры из-за географической близости ощущались и на территории Кыргызстана. В ближайших к эпицентру киргизских населенных пунктах Ыштык и Бедель интенсивность толчков составила от 3,5 до 3 баллов.

По данным института сейсмологии Кыргызстана, землетрясение магнитудой 7 произошло в ночь на 23 января на территории Китая неподалеку от киргизской границы. После первого наиболее сильного толчка последовали порядка десяти афтершоков магнитудой от 3 до 6. В последующие дни в этом районе были зафиксированы еще порядка 30 чувствительных землетрясений магнитудой до 5,9.

Как сообщили в МЧС республики, жертв и пострадавших в результате подземных толчков на территории Кыргызстана нет.