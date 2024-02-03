Из-за слов Захаровой посла России вызвали в МИД Южной Кореи

Министерство иностранных дел Республики Корея вызвало посла РФ, чтобы выразить протест из-за слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

По информации, послу была вручена нота протеста.

Ранее Захарова заявила, что высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о КНДР по ядерной проблематике призваны затушевать агрессивные планы в отношении Северной Кореи. По ее словам, эта риторика омерзительна на фоне участия Сеула в военных учениях с США.