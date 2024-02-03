Время в Ереване: 11:07,   11 Февраль 2024

Из-за слов Захаровой посла России вызвали в МИД Южной Кореи

Из-за слов Захаровой посла России вызвали в МИД Южной Кореи

Министерство иностранных дел Республики Корея вызвало посла РФ, чтобы выразить протест из-за слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

По информации, послу была вручена нота протеста.

Ранее Захарова заявила, что высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о КНДР по ядерной проблематике призваны затушевать агрессивные планы в отношении Северной Кореи. По ее словам, эта риторика омерзительна на фоне участия Сеула в военных учениях с США.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]